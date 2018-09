Presos 18 no Rio por urinar nas ruas em jogo da Seleção As equipes do Choque de Ordem, da Secretaria Especial da Ordem Pública do Rio de Janeiro, prenderam ontem 24 pessoas durante o jogo entre Brasil e Chile pela Copa do Mundo da África do Sul. Segundo a prefeitura, 18 foram detidos por urinar nas ruas - os outros seis eram flanelinhas que agiam no entorno da arena Fifa Fan Fest, em Copacabana.