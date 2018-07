Presos 19 por falsificação de atestados médicos em SP A polícia de São Paulo começou hoje a desbaratar uma quadrilha de falsificadores de atestados médicos. Batizada de Operação Atestado Médico, a ação foi coordenada pela Corregedoria-Geral da Administração (CGA), ligada à Casa Civil, e contou com a colaboração da Polícia Civil, que hoje prendeu 19 envolvidos na confecção e venda de falsos atestados. "Descobrimos uma quadrilha de falsificação de atestados médicos, uma verdadeira indústria que fornecia falsos documentos a funcionários públicos e também da área privada", disse o governador José Serra (PSDB). De acordo com o responsável pela operação, delegado João Batista Beolchi, da CGA, o trabalho teve início após a determinação de Serra para investigar a razão do elevado número de faltas e licenças médicas de funcionários públicos estaduais. "Só na área da educação, o índice de faltas (justificadas por documentos) chegou a 13%", disse. Na apuração, na qual foram realizados campanas, filmagens, fotos e atividade de inteligência, detectou-se uma indústria que atuava por trás dessas certidões falsificadas. "Os criminosos falsificavam a letra e carimbo dos médicos e até o brasão do Estado", disse. Beolchi admitiu que pode haver novas prisões de acusados nesse esquema fraudulento. "As prisões efetuadas hoje foram a primeira etapa dessa investigação, que vai continuar. Numa segunda etapa, iremos atrás dos funcionários que se beneficiaram desses atestados falsos para fazer o cruzamento das informações que colhemos até este momento", destacou. Ele ressaltou que a entrega de declarações fictícias caracteriza falta grave e improbidade, pode gerar processo por falsidade e resultar em demissão do funcionário público por justa causa. Beolchi disse que o governo de São Paulo realiza um intenso esforço de averiguação para desmontar esse tipo de bando. O responsável pela operação destacou que o amplo acervo de informações que a Corregedoria tem deste caso continuará sendo usado para as novas etapas da Atestado Médico. Beolchi disse que a especialização dos falsificadores chegava a tal ponto que havia uma espécie de central telefônica para confirmar o atestado, caso o empregador telefonasse para "o médico" com o objetivo de checar a autenticidade do documento.