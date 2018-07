Presos 2 acusados de fraude em caixa eletrônico em SP Dois comerciantes foram presos em flagrante na manhã de ontem quando tentavam fraudar caixas eletrônicos de uma agencia bancária no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, policiais civis desconfiaram dos suspeitos e os abordaram. Durante a revista, os policiais encontraram um aparelho conhecido como chupa-cabra - utilizado para clonar cartões - e dois celulares - que, possivelmente, seriam usados para gravar senhas de clientes.