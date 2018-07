Presos 2 acusados de participar de roubo de 2005 no BC A Polícia Federal prendeu hoje duas pessoas acusadas de participar do furto ao Banco Central do Brasil, ocorrido em 2005. De acordo com a PF, Edesio Batista das Neves e Cristiane Paulo Monteiro, ambos com 29 anos, tinham mandados de prisão preventiva expedidos pela 11ª Vara Criminal Federal de Fortaleza e foram detidos na região de Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Além disso, no momento da prisão, Neves portava 1 quilo de pedra de crack, tendo sido autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ainda segundo a PF, a dupla deve ser transferida nos próximos dias para Fortaleza, no Ceará, onde tramita o processo-crime correspondente à Operação Toupeira, que desbaratou a organização e prendeu seus membros. Na ocasião, foram roubados mais de R$ 160 milhões na ação.