Presos 2 passageiros com cocaína no aeroporto de SP Dois passageiros transportando cocaína foram presos na noite de ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Um homem da Tanzânia, de 24 anos, foi detido com 1,66 quilo de cocaína. A droga estava presa ao próprio corpo. Além da cocaína encontrada com o homem, um exame de raio-X detectou que ele havia ingerido sete cápsulas com a mesma droga.