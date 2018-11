Presos 2 suspeitos de agredir jovem que defendeu mendigo Dois suspeitos foram presos hoje acusados de terem espancado o estudante de desenho industrial Vitor Suarez Cunha, de 21 anos, no Rio de Janeiro. O espancamento teria ocorrido porque Vitor tentou impedir que um grupo de cinco jovens agredisse um morador de rua na Praça Jerusalém, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, por volta da 1h de ontem.