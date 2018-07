Presos 2 suspeitos de matar ganhador da Mega-Sena A Polícia Civil de Limeira prendeu hoje dois homens que confessaram participação na morte do comerciante Altair Aparecido dos Santos, assassinado no dia 16 de novembro com um tiro no peito, após comemorar num churrasco o oitavo aniversário de seu único filho, no município do interior paulista. Santos foi um dos 14 ganhadores de um prêmio de R$ 16 milhões da Mega-Sena em maio do ano passado. Flávio Rodrigo Ferreira, de 19 anos, e um menor de idade, de 17, foram abordados em suas casas, no bairro Odécio Degan, periferia de Limeira, local no qual foi preso o primeiro suspeito, Diego Sebastião dos Santos, de 21 anos, na semana passada. Diego também confessou o crime, mas disse em depoimento ter agido sozinho. Os três afirmaram à polícia terem praticado o crime por conta própria e negaram que a morte do comerciante, de 44 anos, pudesse ter sido "encomendada". De acordo com o titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Limeira, João Batista Vasconcelos, o inquérito deve ser concluído em 20 dias. "Além de confessar com riqueza de detalhes a participação no caso, os dois outros presos confirmaram que a chácara de Altair foi escolhida aleatoriamente e que a intenção era de roubar o lugar", afirmou. Os três detidos disseram se conhecer, mas alegaram não saber que Altair dos Santos foi um dos ganhadores da Mega-Sena. "As versões batem. A única coisa que não bate é quem deu o tiro. Diego assume, Flávio fala que foi o menor e o menor fala que foi o Diego", afirmou o delegado. Diego dos Santos e Flávio Ferreira estão presos na cadeia da Delegacia Seccional de Limeira. O menor já tem passagem pela Fundação Casa, para onde deverá ser encaminhado novamente. O delegado disse que os três serão indiciados por latrocínio.