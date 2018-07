Presos 21 integrantes do PCC na região de Sorocaba

Computadores com a contabilidade da facção, também apreendidos, indicam que a organização movimentava somas vultosas com o tráfico - segundo o Gaeco, os valores ainda serão apurados. A operação, iniciada durante a madrugada, movimentou uma centena de policiais militares, além da força-tarefa do MPE na região. A Justiça expediu 27 mandados de prisão e 12 mandados de busca. Além de Sorocaba, a operação se estendeu às cidades paulistas de Cerquilho, Tatuí, Itapeva além de Barueri. No município da Grande São Paulo foi preso um homem acusado de ser o "salve" do PCC, incumbido de passar as determinações da cúpula aos demais integrantes. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 380.

De acordo com o coronel Cesar Augusto Franco Morelli, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, o serviço de inteligência da PM rastreava os bandidos havia quase dois anos. "Demos um duro golpe nessa organização criminosa", disse, referindo-se ao PCC. Os presos foram ouvidos na sede do Gaeco em Sorocaba e levados para cadeias da região. Eles responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, por ilegal de armas e formação de quadrilha, entre outros crimes.