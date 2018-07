Presos 21 suspeitos de contrabando e homicídios no CE

As investigações partiram do inquérito policial que apura a tentativa de homicídio contra um auditor da Receita Federal, ocorrida no dia 9 de dezembro de 2008. Segundo a PF, as ações do auditor de fiscalização e apreensão de mercadorias, provenientes de contrabando e descaminho, estavam prejudicando os trabalhos da organização criminosa, que é liderada por um estrangeiro de nacionalidade iraniana.

Durante a apuração foi confirmado que o iraniano mandava os policiais militares ou pessoas por eles recrutadas executarem aqueles que viessem a prejudicar ou interferir nas atividades do grupo. Há indícios de que a organização seja responsável direta ou indireta por pelo menos 11 execuções nos últimos dois anos.