Presos 22 sem-terra após 2ª ocupação de fazenda no PA Trinta homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) do Pará prenderam ontem 22 trabalhadores sem-terra que pela segunda vez haviam invadido uma fazenda desocupada na semana passada pela própria corporação, em Castanhal, na região nordeste do Estado. A ordem de prisão foi do juiz da Vara Agrária do município, Sérgio Ricardo Lima da Costa, a pedido da promotora Ana Maria Carvalho. A proprietária da fazenda, a japonesa Adélia Hashiguchi, afirmou que tem sofrido constantes ameaças dos ocupantes, inclusive de morte, e já pediu garantias de vida à polícia.