Presos 23 em ação contra traficantes no interior do Rio Pelo menos 23 pessoas, entre elas 19 homens e 4 mulheres, foram presas nesta manhã durante em uma operação contra integrantes de uma quadrilha de traficantes que atua no interior do Estado do Rio de Janeiro. A Justiça expediu 28 mandados entre os de prisão e de busca e apreensão.