Presos 24 em operação contra roubo de veículos no RS

A Polícia Civil prendeu 24 pessoas durante operação que desmontou esquema de roubo, clonagem e revenda de veículos e de roubo e distribuição de cargas, nesta quinta-feira, 21, em Porto Alegre e oito cidades do Rio Grande do Sul. O delegado Heliomar Franco disse que diferentes grupos compartimentavam o "trabalho" sem estarem ligados a uma organização única. Alguns praticavam os roubos, outros criavam documentos que "legalizavam" os automóveis e mercadorias e terceiros se encarregavam da distribuição em diversas cidades do Sul do País e no Paraguai. Nem todos se conheciam, mas estavam associados, cada um com sua especialidade, a uma corrente de irregularidades. Na mesma operação, que mobilizou 220 policiais, também foram recuperados 35 veículos e parte de oito cargas roubadas. Dois paraguaios e três brasileiros, residentes em Santa Catarina e no Paraná, ainda são procurados.