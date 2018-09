Presos 3 acusados de invadir apartamento de estudante Três homens foram presos na tarde de sábado, 15, ao tentarem assaltar um apartamento na Rua Pamplona, no Jardim Paulista, em São Paulo. Um quarto suspeito está foragido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o grupo, que possuía uma cópia da chave do portão do prédio, invadiu o imóvel do terceiro andar e exigiu que o morador, um estudante de 20 anos, entregasse dinheiro e jóias. A vítima foi trancada em um dos quartos. Selmo Luiz Evangelista Silveira, de 46 anos, Paulo Rogério Monteiro da Cunha, de 35 anos, e Marcos Alves, de 38 anos, foram detidos pela polícia. Um comparsa deles fugiu. Com eles, foram apreendidos a chave do Peugeot da vítima e um celular, além de três alicates e três chaves de fenda. O estudante foi libertado ileso.