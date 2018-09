Presos 3 em assalto a condomínio na zona oeste de SP Três homens foram presos em flagrante após assaltar nesta madrugada um condomínio na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o trio usou uma escada para entrar em um dos apartamentos do condomínio. Os moradores foram ameaçados com uma pistola. O trio foi detido no momento em que deixava o local. Com eles foram recuperados equipamentos eletrônicos e joias. Dois homens que davam suporte ao roubo, dentro de um veículo, conseguiram fugir.