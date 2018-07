Presos 3 por apedrejar ônibus durante greve em BH Três pessoas foram presas no começo da manhã de hoje após apedrejarem um coletivo no bairro São Francisco, em Belo Horizonte, após nova greve dos rodoviários. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do ônibus ficou ferido e foi levado ao Hospital de Pronto-socorro João XXIII.