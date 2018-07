Presos 3 por recrutar argentinas para prostituição em SC

Estão sendo cumpridos na operação cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva nas cidades de Rio do Sul, Ituporanga e Dionísio Cerqueira. De acordo com a acusação, os exploradores não faziam os trâmites de ingresso das mulheres no Brasil pois queriam mantê-las na clandestinidade. Ao chegarem, as jovens descobriram que haviam sido levadas para se prostituírem, muitas forçadamente.

As vítimas eram sempre mulheres que se achavam vulneráveis, por alguma questão pessoal ou até mesmo em razão da pobreza. Uma das mulheres levou o filho recém-nascido, com poucos dias de idade. Os administradores das casas de prostituição chegaram ao ponto de organizar um local para que as mulheres deixassem os filhos enquanto "trabalhavam".