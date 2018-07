Presos 3 por tentar fraudar prova de concurso em SP

O concurso para 1.449 vagas de investigador de polícia, realizado anteontem em São Paulo, acabou com ao menos três candidatos encaminhados a delegacia sob suspeita de tentativa de fraude. Entre eles há um policial militar que foi flagrado com um pequeno pedaço de papel - com anotações a lápis - escondido na cueca. No entanto, as respostas contidas na cola não batiam com as do gabarito oficial. A Polícia Civil realizou a avaliação com cem questões de múltipla escolha nas disciplinas de língua portuguesa, noções de direito e criminologia, atualidades, lógica e informática. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), por enquanto o concurso não será cancelado. Foram 120.025 inscritos. As fases seguintes do concurso compreendem a testes de aptidão psicológica e física, além de prova oral. As datas dessas provas ainda não fora estabelecidas. As informações são do Jornal da Tarde.