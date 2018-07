Presos 3 portugueses por tráfico de mulheres em PE Três portugueses foram presos pela Polícia Federal (PF) no Recife, Pernambuco, por suspeita de participação em uma rede de tráfico internacional de mulheres. De acordo com a corporação, os estrangeiros estariam envolvidos na seleção, no recrutamento e no envio de mulheres à Europa para fins de prostituição. O grupo saiu de Palmas, em Tocantins, uma semana após o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa onde eles se hospedavam na cidade, no dia 27 de junho.