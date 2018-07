Presos 3 suspeitos de matar família em Americana-SP A polícia prendeu na tarde de ontem três suspeitos de participarem da morte do casal Ana Paula e Douglas Tempesta e de suas filhas, de 8 anos e 1 ano e oito meses, em Americana, interior de São Paulo. O casal levou 16 tiros e as crianças foram encontradas com sinais de estrangulamento no último dia 14. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram presos Celso Pereira de Assis, de 34 anos, Bruno Magrini Plumbo, de 25, e Fabiane dos Santos, de 30 anos. Os três serão apresentados ainda hoje, na Seccional de Americana.