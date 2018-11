Presos 3 suspeitos de matar PM em posto de Cotia-SP Três suspeitos de matar um policial militar e causar ferimentos em dois guardas civis em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, no último dia 19, foram presos na tarde de domingo no litoral sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, a partir de uma investigação sobre roubo de veículos, o grupo foi localizado e detido em uma casa no Jardim Veneza, bairro de Peruíbe, onde se refugiaram após os crimes. Dois deles eram foragidos da Justiça.