Presos 3 suspeitos de roubar caixas eletrônicos em SC Três homens foram presos em flagrante na madrugada de hoje quando arrombavam caixas eletrônicos em um posto da Caixa Econômica Federal (CEF) localizado em frente à Prefeitura da cidade de Itapoá, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Federal (PF), as câmaras de segurança foram pintadas e o sensor de presença da sala de autoatendimento estava isolado. O método usado foi o mesmo empregado em pelo menos outros cinco arrombamentos e furtos em caixas eletrônicos da CEF na região de Joinville, segundo a corporação, o que fez os policiais manterem vigilância no local. Quando Julio Cesar Vieira, de 21 anos, Kaio Alexandre Dias Vogel, 20 anos, e André Ricardo Alves de Moraes, de 26 anos, entraram no posto e desligaram os caixas eletrônicos, colocando uma lona preta na janela para esconder a ação, os policiais cercaram o local e prenderam os criminosos. Enquanto permaneceram no interior da agência, os três conseguiram pintar as telas dos caixas eletrônicos, isolar o alarme e as câmeras e preparavam as ferramentas para o roubo. No local. A PF apreendeu um aparelho de maçarico, várias ferramentas, lona preta e tinta spray. Os presos confirmaram que havia um quarto participante dos furtos, que conseguiu escapar do flagrante.