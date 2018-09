Presos 31 acusados de tráfico no interior de SP Pelo menos 31 pessoas foram presas ontem, acusadas de pertencer a uma quadrilha de traficantes, nas cidades de Jaú e Barra Bonita, no interior de São Paulo. A ação foi feita pelo Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), núcleo Bauru, em conjunto com as Polícias Militar e Civil.