Presos 35 em operação contra tráfico em Pernambuco Trinta e cinco pessoas foram presas na manhã de hoje, entre elas quatro em flagrante, durante a Operação Verão Tranqüilo, em Pernambuco. A operação, feita em conjunto entre as polícias Civil e Militar, visa combater o tráfico de drogas no município de Paulista. Os suspeitos teriam envolvimento com o tráfico e homicídios no Recife e nas cidades vizinhas. Durante o cumprimento dos 24 mandados de busca e apreensão, foram apreendidos seis revólveres calibre 38, uma pistola 380 e uma pistola de brinquedo, além de 500 gramas de maconha e 10 pedras de crack.