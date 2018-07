Presos 4 acusados de chacina em hospital no SE A Justiça decretou a prisão preventiva dos quatro acusados de terem participado do assassinato de três pessoas no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju, na sexta-feira à noite. Já estão presos o tenente da Polícia Militar, Genilson Alves de Souza, o soldado Jean Alves de Souza, além de Ginaldo Alves de Souza e o agente de medida sócio-educativas, Ralf Souza Monteiro, respectivamente, irmãos e sobrinho do tenente. Eles estão sendo responsabilizados pelas mortes de Márcio Alberto Silva Santos, 30, Cledson dos Santos, 21, e Adalberto Santos Silva. O motivo do crime foi vingança pela morte de Jailson Alves de Souza em numa troca de tiros no bairro Santa Gleide, zona oeste da capital.