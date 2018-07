Presos 4 acusados de incendiar micro-ônibus no Rio Quatro pessoas foram presas hoje suspeitas de envolvimento no incêndio a um micro-ônibus ocorrido no dia 2 deste mês na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Eles foram detidos por agentes da 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) em cumprimento aos mandados de prisão expedidos pela Justiça, pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes.