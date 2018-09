Presos 4 acusados de tráfico de drogas em Catanduva

Segundo a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), a casa onde eles moravam era usada como ponto de tráfico. Uma jovem de 19 anos estava na residência no momento da ação da polícia. No local foram apreendidos maconha, cocaína, crack e material para embalar as drogas.

As duas mulheres foram levadas para a Cadeia Pública de Santa Adélia. Os homens foram encaminhados para a Cadeia Pública de Catanduva.