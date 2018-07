Presos 4 estudantes por furto da estátua do 'Baurzinho' Quatro estudantes universitários foram presos em flagrante na madrugada de hoje, pouco depois de furtarem a estátua do "Bauruzinho", mascote do sanduíche bauru, recentemente colocada no Parque Vitória Régia, na zona sul de Bauru, no interior paulista. Avisada sobre o furto, a polícia militar patrulhou a região e encontrou os autores levando a estátua, que pretendiam usar para adorno do prédio onde moram. No apartamento deles também foram encontrados placas de sinalização de trânsito e carrinhos de um supermercado. William Massao Obata, 26 anos, morador em Indianápolis (PR), aluno de mestrado no de biologia; Paulo Antonio Otavio Azevedo, 20 anos, de Ribeirão Preto (SP), aluno de graduação em biologia; Marcelo Henrique Furini, 20 anos, de Batatais (SP), estudante da engenharia civil, todos da Universidade Estadual Paulista (Unesp); e Rafael Rodrigues de Oliveira, também 20 anos, de Lençóis Paulista, aluno de Administração na Universidade do Sagrado Coração, foram autuados por furto qualificado e dano ao patrimônio público e recolhidos à cadeia pública de Duartina, à disposição da Justiça. A estátua e as placas apreendidas serão devolvidas à Prefeitura para a reinstalação e os carrinhos serão entregues ao supermercado de onde foram furtados.