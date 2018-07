Presos 4 PMs acusados de integrar quadrilha em SP A polícia prendeu nesta sexta-feira, 13, em São Paulo integrantes de uma quadrilha, entre eles quatro policiais militares, que seria especializada em roubo a caixas eletrônicos. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a quadrilha vinha sendo investigado pelo Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic). Um dos acusados morreu durante troca de tiros com a polícia. As primeiras informações dão conta que, na manhã de hoje, os suspeitos se preparavam para mais uma ação, no Belenzinho, zona leste paulistana, mas acabaram sendo impedidos pelos agentes do Deic. Houve tiroteio e, no final, dois acusados se entregaram, um ficou ferido e outro morreu. Nas imediações, os policiais desconfiaram de quatro policiais militares que estavam em duas guarnições. Os agentes descobriram que, na verdade, os soldados também fariam parte do grupo e estavam dando cobertura aos outros membros que praticariam o roubo. Os quatro foram presos e levados para a Corregedoria da Polícia Militar.