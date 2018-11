Presos 4 PMs acusados de roubar caixas eletrônicos

Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, foram registrados quatro ataques a caixas eletrônicos na capital e na Grande São Paulo. Somente nos primeiros cinco meses deste ano foram contabilizados 58 casos desse tipo na região metropolitana.

Fotos

Uma quadrilha de traficantes de droga presa ontem à noite, em Sorocaba, é suspeita de participação na onda de assaltos a caixas eletrônicos na região. No celular de um dos integrantes foram encontradas imagens desses equipamentos feitas de vários ângulos, inclusive da parte traseira. Os cinco suspeitos - quatro homens e uma mulher - foram presos pela Polícia Militar numa casa que funcionava como ponto de tráfico, no bairro Vitória Régia, zona norte da cidade.

As fotos dos caixas eletrônicos foram encontradas no celular do suspeito Angelo Oliveira Passonato, de 25 anos. A polícia acredita que as imagens eram usadas para o planejamento dos roubos. O grupo pode estar envolvido em ataques a dois caixas eletrônicos em Sorocaba e outros dois na cidade de Salto. Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e mais de 600 frascos com cocaína, além de uma agenda com anotações das vendas. Além de Angelo, foram presos Miguel Hardit, de 36 anos, Ivan Garcia Arruda, 33, Clodoaldo Aparecido de Lima, 31, e Cláudia Regina César, de 23 anos.