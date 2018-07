Presos 4 suspeitos de fraudar inspeção veicular

O quarto suspeito é o empresário Francisco Almeida dos Santos, de 56 anos, que tentava regularizar sua frota na quinta-feira (22) pela manhã. Ele vai responder pelo crime de corrupção ativa. Os outros serão enquadrados por corrupção passiva e formação de quadrilha. Pereira já tem passagem pela Justiça por estelionato.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público recebeu denúncia anônima sobre o esquema há quase de três meses. O delegado responsável pelo caso, Anderson Giampaoli, disse que cerca de 30 veículos passaram pelo esquema durante a investigação.

Os proprietários dos veículos aprovados irregularmente serão chamados para prestar depoimento e devem ser indiciados por formação de quadrilha e corrupção passiva. Outros dois intermediários foram identificados. "O objeto da fraude é caminhão a diesel. Não vimos carros ou motos", disse Giampaoli.

Para ter o veículo aprovado, o "cliente" do esquema agendava a inspeção normalmente pela internet, mas escolhia o posto do Jaguaré no turno da manhã. Eram o local e o período de trabalho dos inspetores Morais e Polatto. Segundo a polícia, eles faziam a pré inspeção manual e, na segunda fase, burlavam o sistema automatizado.

Investigação

A Controlar informou que "repudia qualquer prática fraudulenta e está colaborando com as investigações para que o fato seja esclarecido". A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente afirmou que dois técnicos foram destacados para fazer uma auditoria extraordinária no posto do Jaguaré.

A promotora Sandra Rodrigues, do Gaeco, ressalta que o caso não tem nada a ver com a suposta irregularidade na renovação do contrato com a Controlar em 2008, que resultou em denúncia por fraude à Lei de Licitações do prefeito Gilberto Kassab (PSD) e do ex-presidente da empresa Ivan Pio de Azevedo. "Esse caso é algo episódico, que envolve apenas dois funcionários da Controlar desse posto. Não tem nenhuma relação com a investigação de improbidade." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.