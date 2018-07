Presos 4 suspeitos de roubar residências em Campinas Três homens foram presos e um menor foi apreendido hoje, no Jardim Boa Esperança, em Campinas, no interior paulista, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo à residência. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o grupo assaltou uma casa ontem. Com o quarteto, a polícia apreendeu celulares, uma televisão, dois notebooks, relógios e outros pertences das vítimas. A polícia investiga se o grupo realizou outros assaltos na região.