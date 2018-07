Presos 4 suspeitos de roubarem turistas alemães no Rio A Polícia Civil fluminense deteve, neste fim de semana, quatro dos cinco suspeitos de envolvimento no assalto a um grupo de nove turistas alemães que passeavam no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã da última quinta-feira. Os estrangeiros, uma guia de turismo e o motorista da van que transportava o grupo foram rendidos pelos criminosos na Estrada das Paineiras, quando seguiam para uma cachoeira.