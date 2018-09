Presos 45 por fraude em conta telefônica no Sul do País Pelo menos 45 pessoas já foram presas na manhã de hoje durante a Operação Espectro, acusadas de fraudar o serviço de telefonia em Estados do Sul do Brasil. Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná (Sesp), entre os presos estão o mentor da quadrilha, que causou um prejuízo estimado em quase R$ 2 milhões por ano à Brasil Telecom, e ex-funcionários da Brasil Telecom. A operação em conjunto do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) com a Vara de Inquéritos Policiais de Curitiba conta com 200 policiais civis, que cumprem 73 mandados de prisão no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O esquema da fraude consistia em invadir o sistema da Brasil Telecom para anular ou diminuir em até 95% o valor das contas telefônicas de residências e empresas.