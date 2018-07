Presos 49 suspeitos de tráfico de drogas em MG Uma quadrilha suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas foi desmantelada ontem em Campos Gerais, Campo do Meio e Boa Esperança, todos municípios localizados no sul de Minas Gerais. Ao todo, 49 pessoas foram presas durante a Operação Integração, que contou com a participação do Ministério Público e das polícias Civil e Militar. Para surpreender os investigados, foram mobilizados aproximadamente 300 policiais, cerca de 100 viaturas e também um helicóptero. Juntos com os presos, foram apreendidas armas, computadores, cerca de R$ 25 mil em dinheiro, um cofre lacrado, veículos e drogas. Segundo informou a Polícia Civil, a quadrilha, que responderá processos por fraudes, estelionato, porte ilegal de armas e tráfico de drogas, vendia principalmente crack e cocaína. Os presos estão à disposição da Justiça no município de Alfenas, também no sul de Minas. Boa parte deles já possui passagem pela polícia. Das 49 pessoas presas, nove são mulheres. Conforme a Polícia Civil, as ações realizadas ontem são resultado da Operação Desmantelamento, iniciada em agosto do ano passado.