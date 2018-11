Presos 5 com 80 kg de maconha em aeroporto do Rio Cerca de 80 quilos de maconha foram apreendidos no fim da tarde de ontem no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. A droga estava nas bagagens de cinco passageiros do voo 6761 da Webjet, vindo de Guarulhos. Segundo a Superintendência Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen), o material seria levado à favela do Tuiuti, em São Cristóvão, na zona sul da capital fluminense.