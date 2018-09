Presos 5 policiais rodoviários suspeitos de corrupção

Cerca de 500 policiais, sendo 280 da PF e 200 da PRF, estão cumprindo cinco mandados de prisões preventivas, 25 conduções coercitivas, 30 afastamentos cautelares das funções dos envolvidos, 62 mandados de busca e apreensão - dos quais dez em repartições públicas, sete em empresas e 45 nas residências dos envolvidos.

Segundo a PF, os policiais rodoviários federais investigados eram lotados nas delegacias e postos situados nas rodovias federais BR-101, 232 e 408 das cidades de Igarassú, Carpina, Cabo, Ribeirão, Moreno, Gravatá, Caruaru, Quipapá e São Caetano, e cometiam diversos crimes por meio da omissão nas fiscalizações de sua competência com o recebimento de vantagens indevidas.

As investigações, que correm em segredo de Justiça, tiveram início dois anos atrás e deram conta da existência de uma série de núcleos organizados que se dispunham a cobrar "pedágios" de usuários nas rodovias federais, oferecer proteção a cooperativados de transportes alternativos, a empresas de logística e transportes, além de usinas, para que veículos ligados as companhias tivessem trânsito livre sem observarem as normas de trânsito e segurança, deixando de exercer fiscalizações necessárias para coibir diversas práticas criminosas perpetradas ao longo das rodovias federais.

De acordo com a PF, também foram identificados e estão sendo responsabilizados empresários e representantes de empresas que fomentavam a corrupção pública, ora investigada, e que comprovadamente são responsáveis pelo aumento dos preços praticados na região, descrédito da população nos serviços de fiscalização e patrulhamento nas rodovias, colocando também em risco os seus usuários.