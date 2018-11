Presos 65 motoristas bêbados no RS no fim de semana

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul prendeu entre sexta e domingo 65 pessoas que dirigiam embriagadas no Estado. Outras seis foram autuadas. Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 7, todos os infratores eram homens e a maioria tinha entre 35 e 45 anos. Desde que a Lei Seca entrou em vigor, em 20 de junho, a PM gaúcha prendeu 232 pessoas e autuou outras 36, até domingo. Veja também:Polícia multa 4 por embriaguez no centro de SPOs efeitos do álcool e os limites da lei seca Lei seca tem aprovação de 72% em São Paulo Entenda os principais pontos da Lei Seca A Lei nº 11.705 pune quem tiver a partir 0,1 mg de álcool por litro de ar expelido no exame do bafômetro. A partir de 0,1 mg/l de álcool, o motorista é multado em R$ 955 e perde o direito de dirigir por um ano. Nos casos em que a quantidade de álcool estiver acima de 0,3 mg/l, além das punições acima, o motorista pode ser processado e ficar preso de seis meses a três anos.