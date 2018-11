Presos 7 acusados de sequestrar 2 crianças em SP Sete pessoas foram presas na terça-feira acusadas de sequestrar, no dia 31 do mês passado, duas crianças no bairro do Marapé, em Santos, no litoral sul do Estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o grupo exigiu R$ 10 milhões de resgate para os familiares das vítimas, mas já estavam negociando em cerca de R$ 1 milhão.