Presos 7 por tráfico de mulheres entre Brasil e Itália Sete pessoas foram presas hoje durante operação da Polícia Federal (PF) do Espírito Santo, com o objetivo de desarticular uma quadrilha que atuava no tráfico internacional de mulheres brasileiras para fins de prostituição na Itália. Segundo a PF, até as 10 horas, dos oito mandados de prisão, sete já foram cumpridos. Estão sendo executadas quatro prisões no Espírito Santo, duas no Rio de Janeiro e duas na Itália, além de quatro mandados de busca e apreensão. Também foram retidos documentos e passaportes.