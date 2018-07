Presos 7 suspeitos de arrastão em casas de luxo em SP Policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil de São Paulo, prenderam hoje sete homens suspeitos de participar da invasão a um condomínio de casas de luxo em Pedra Branca, na zona norte da capital paulista. Nos dias 10 e 11 deste mês, ao menos oito casas foram invadidas por 30 ladrões armados de metralhadoras, pistolas e fuzis. Os criminosos levaram joias, dinheiro, telefones celulares, veículos e eletroeletrônicos. O grupo chegou ao condomínio em dez veículos e rendeu os moradores antes dos roubos. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, câmeras do circuito interno do condomínio registraram toda a ação dos criminosos.