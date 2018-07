Presos 8 suspeitos de incêndio em Fórum no Pará

Pelo menos oito suspeitos de envolvimento no incêndio do Fórum de Viseu e na invasão à delegacia da cidade, no Pará, foram presos entre terça e quarta-feira, segundo informações da Polícia Militar. Depois da confusão, a segurança na cidade foi reforçada. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Pará e da PM, cerca de 90 homens do Comando de Missões Especiais, da Polícia Militar de Belém, do grupamento aéreo, do pelotão da Tropa de Choque de Belém e policiais civis das cidades de Capanema e de Bragança permanecem no município. Centenas de moradores ontem atearam fogo no Fórum e invadiram a delegacia depois da morte de um adolescente na noite de segunda-feira. Policiais teriam atirado contra o jovem. De acordo com a PM, os policiais suspeitos de envolvimento no assassinato do adolescente foram afastados de suas funções até o fim da investigação e estão cumprindo expediente administrativo. Ainda segundo a PM, não há luz na cidade e a comunicação via telefone com órgãos públicos está dificultada.