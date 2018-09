Presos 9 acusados de tráfico e ligação com o PCC A polícia prendeu ontem nove acusados de pertencer a uma quadrilha de traficantes de drogas ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Os acusados haviam sido denunciados pelos promotores do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de Santos. O bando seria liderado por Fernando da Silva Tobias, o Amendoim, que também é acusado de lavar o dinheiro obtido com a venda de maconha, crack e cocaína. Os acusados foram presos depois que a 4ª Vara Criminal de Santos decretou a prisão do grupo. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santos estavam investigando as atividades da quadrilha há um ano. Amendoim, segundo a denúncia do Gaeco, é ''pessoa ligada ao PCC e estaria patrocinando o tráfico de drogas na região do Estuário e Macuco, em Santos''. Sua função na facção seria o de ''sintonia''. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.