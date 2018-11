Presos 9 acusados de violar caixas eletrônicos no RJ

Nove vigilantes foram presos entre quinta e sexta-feira, 11, acusados de violarem vários caixas eletrônicos no Rio. De acordo com a polícia civil, cerca de R$ 1,2 milhão foram retirados dos caixas eletrônicos, com uso de cópias de chaves. Os vigilantes, de acordo com a polícia, se associaram com bandidos de São Paulo para adquirirem tecnologia para feitura das cópias das chaves especiais dos caixas. Dezesseis dessas chaves especiais dos caixas foram apreendidas. Já foram constatadas 11 violações em caixas eletrônicos nos bairros da Barra da Tijuca, Niterói, São Gonçalo, Madureira, Itaboraí, Pati de Alferes, entre outros. A polícia vai cumprir outros 12 mandados de buscas e apreensão.