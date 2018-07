Presos abrem buraco no teto e fogem no interior de SP Dezesseis presos fugiram nesta madrugada da Cadeia Pública de Buri, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, para escapar, os detentos abriram um buraco no teto de uma das celas. A equipe de segurança do local percebeu a ação e conseguiu conter a fuga dos outros presos, que iniciaram uma breve rebelião. Ninguém se feriu. Até as 15h45, apenas dois haviam sido recapturados.