Presos acusados de assaltos a residências em SP Uma quadrilha que vinha atuando na zona norte da capital paulista enfim foi presa pela polícia ao tentar invadir mais uma casa, desta vez na Jardim Guapira. Os seis integrantes do grupo, incluindo um adolescente, 17 anos, foram detidos no final da noite desta segunda-feira, 6. Um revólver foi apreendido com a quadrilha.