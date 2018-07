Presos acusados de atear fogo em moradores de rua

José Edson Freitas, de 26 anos, Paulo César Maia, de 42 anos, tiveram os corpos encharcados com um líquido inflamável por um grupo de três pessoas, aparentemente adolescentes.

Eles foram levados ao Hospital Regional da Asa Norte. Freitas estava com 63% do corpo atingido pelas chamas e não resistiu aos ferimentos. Maia está internado e sofreu queimaduras no braço esquerdo, nas duas pernas, no rosto e no órgão genital. Ele ainda corre risco de morte.