Presos acusados de golpes em sites de compras em SP

O delegado adjunto Francisco Solano de Santana, do 96.º Distrito Policial (Brooklin), responsável pelas detenções, explicou que diversas vítimas têm procurado a delegacia para se queixar de transações de produtos que não existiam no site. Pelo menos cinco inquéritos estão em andamento. "Eles criavam um e-mail, cobravam o valor do produto, tiravam o e-mail para depois fazer outro", disse o delegado. "São produtos que não existem."

Segundo Santana, a dupla postava no site artigos eletrônicos como netbooks, mas a especialidade era oferecer veículos seminovos com preços semelhantes aos das lojas. Na garagem do flat onde ocorreu a prisão a polícia apreendeu o IX-35 roubado que estava à venda.

"Esse carro foi roubado dia 28 de junho na área do 17.º Distrito Policial, no Ipiranga. Por isso, os dois vão ser autuados por receptação e estelionato", afirmou Santana. Segundo o delegado, não será arbitrada fiança para Nikolas e Pontara. "São reincidentes. Um tinha passagem por porte de arma e outro por tráfico de drogas em Minas Gerais."

Os investigadores apreenderam dois notebooks usados para fazer as transações criminosas. Segundo o delegado, distritos policiais vizinhos ao Brooklin também registraram ocorrências semelhantes.

O Mercado Livre não quis se pronunciar. Em maio, a dupla colocou à venda no site instrumentos musicais furtados no Jabaquara, na zona sul. Investigadores foram avisados pela vítima de que os instrumentos estavam à venda no site. Os policiais marcaram encontro com os vendedores, fingindo interesse na compra. A dupla foi detida por receptação e os instrumentos, recuperados. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.