Presos acusados de matar mãe e sobrinha de estilista

A Divisão de Homicídios de Niterói, que investiga o caso, acusa o empresário e advogado Michel Salim Saud, ex-marido da irmã de Beto Neves, Rosilene Neves, e ex-padrasto de Manuela, de ser o mandante. Saud tem um histórico de conflitos com a família da ex-mulher e está foragido. Entre a noite desta quinta-feira, 10, e a manhã desta sexta-feira, 11, foram presos Romero Gil da Rocha, de 54 anos, segurança de Saud, e Pablo Medeiros, suspeito de ser o executor da matança. De acordo com o delegado Wellington Vieira, Medeiros confessou ter participado do crime. A Justiça ordenou a prisão temporária de Saud, Rocha e Medeiros por 30 dias.