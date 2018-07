Presos acusados de matar PM em SP no ano passado Dois homens foram presos acusados de matar o policial militar Jonathan Ribeiro Brandão, em setembro do ano passado, em Perus, na zona oeste de São Paulo, durante um assalto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Eles são acusados também de praticar diversos assaltos contra motociclistas na zona norte da capital paulista.