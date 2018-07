Presos acusados de matar servidor da Fazenda de SP A Polícia Civil prendeu dois acusados de assassinar, em 30 de setembro de 2007, Antônio Carlos Figueiredo, ex-secretário-executivo da Junta de Coordenação Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda. Os suspeitos Bruno José Figueiredo da Silva e um adolescente foram detidos no último dia 10, após tentarem realizar um roubo no Terminal João Dias, na zona sul da capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas que à época do crime ajudaram a polícia a fazer o retrato falado deles os reconheceram. Silva está preso no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e o menor foi encaminhado à Fundação Casa, antiga Febem. Antônio, que tinha 63 anos, estava dentro de um carro quando foi abordado, no Morumbi, e baleado no ombro. A polícia ainda tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu ao ferimento.